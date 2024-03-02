SP Başiskele Adayı Mutlu: ‘Yüzde 36’yı çok aşacağız’

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, 2019 seçimlerinde alınan yüzde 36’lık oyun çok daha fazla üzerine çıkacaklarını belirtti

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA SAHADA

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarında sahaya inen Mutlu, gün boyu programlarla çalmadık kapı, temas edilmeyen gönül bırakmıyor. Mutlu’ya programlarında Saadet Partisi Büyükşehir ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy, Saadet Partisi Başiskele kontenjan meclis üyesi adayı Murat Uzar ve Saadet Partisi ilçe yönetimi temsilcilerinden Ali Gencer ve partililer eşlik ediyor.

‘HAZİNE ARAZİLERİNİN PEŞİNDELER’

Genellikle nokta ziyaretler gerçekleştiren Mutlu, önceki akşam düzenlenen programda Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 110 haneli Teras Marmara Sitesi sakinleri ile site kafesinde buluştu. Konuşmasında ilçenin sıkıntılarına değinen Mutlu, ‘Başiskele’yi bir aile şirketi gibi yönetiyorlar. Burası nasılsa Ak Parti’nin kalesi hayalini yaşıyorlar ve küçük bir rant grubu ile hareket ederek karar veriyorlar. Birçok tarikat ve vakıf lideri hazine arazilerinin peşinde ama biz Başiskele’ye sahip çıkacağız.’ dedi.

‘KORKU BACAYI ÇOKTAN SARDI’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Bunlar 15 yıldır AK Parti rüzgarı ile elini kolunu sallayarak belediye yönetiyorlar. Ulaşım ve otobüs sorunumuz çözülemiyor. Her mahallede sağlık ocağımız maalesef yok. Şehir merkezi denebilecek bir caddemiz bile yok. Bizim 7 yıldızlı denen bu ilçede artık metro, teleferik konuşuyor olmamız lazımdı. Ama korku iktidarda bacayı çoktan sardı. Şimdi muhalefeti bölme çabasındalar. Bağımsız aday çıktı, AK Parti’den memnun olmayan seçmenin oyunu bölmeye çalışıyorlar.’ şeklinde konuştu.

‘ BÜYÜK HÜSRANA UĞRAYACAKLAR’

Mutlu ayrıca, ‘Geçen seçimde 65 bin seçmen vardı ama bugün bu rakam 86 bin oldu. Bugün 86 bin seçmenin tamamına ulaşmak önemli. Sahada biz bunu zaten görüyoruz ama daha fazla seçmene ulaşmak zorundayız. Geçen seçim bizim için yüzde 15-20’yi geçemez diyerek, iddiaya giriyorlardı. Biz yüzde 36 aldık. AK Parti’nin kalesinde şok eden bir rakam oldu. Bu sefer yüzde 36’nın çok üzerine çıkacağız. ‘Başiskele nasılsa cepte’ diyenler büyük hüsrana uğrayacaklar.’ diye ifade etti.