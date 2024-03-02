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'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Abdullah Bey' açıklaması

'Kızılcık Şerbeti'nde, beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine diziye dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, dün gece ilk kez Abdullah Bey karakterini canlandırdı. Dizinin yapımcısı senaryoya dair dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Abdullah Bey' açıklaması mask

Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakterine 53'üncü bölüm itibariyle Ahmet Mümtaz Taylan hayat veriyor.

Dizide, geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkan Abullah Bey karakterine ilişkin dizinin yapımcısı Faruk Turgut, açıklama yaptı.

"SENARYO YAZMAK ÇOK ZORDU" 

Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan..." ifadelerini kullandı.
# yeni, medya

02 Mar 2024 - 10:56 - Yaşam

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