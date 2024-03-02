'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Abdullah Bey' açıklaması

Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakterine 53'üncü bölüm itibariyle Ahmet Mümtaz Taylan hayat veriyor.
Dizide, geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkan Abullah Bey karakterine ilişkin dizinin yapımcısı Faruk Turgut, açıklama yaptı.
"SENARYO YAZMAK ÇOK ZORDU"
Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan..." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.