02 Mar 2024 - 10:56 - Yaşam

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Abdullah Bey' açıklaması

'Kızılcık Şerbeti'nde, beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine diziye dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, dün gece ilk kez Abdullah Bey karakterini canlandırdı. Dizinin yapımcısı senaryoya dair dikkat çeken bir mesaj paylaştı.