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YSK kesin aday listelerini yarın açıklıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri seçim takvimine göre kesin aday listeleri yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

YSK kesin aday listelerini yarın açıklıyor mask

YSK, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Buna göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına iletti. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat’ta iletti.

Seçim takvime göre, 3 Mart’ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine 3 Mart’ta başlanacak.

Kaynak: cumhuriyet
# ilçe, seçim, aday

02 Mar 2024 - 11:03 - Siyaset

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