STRESİ AZALTAN 10 SÜPER BESİN

Stres gündelik hayatta çok çeşitli koşullar nedeniyle ortaya çıkabilir.Yoğun iş temposu,özellikle metropol yaşamı,trafikte geçen fazla zaman gibi...durumlar stres seviyesini yükseltebiliyor.Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen stresi azaltan besinler konusunda bilgiler verdi.



Kabak Çekirdeği: içeriğinde bulunana magnezyum stres anında artan kortizol hormonun düşürerek stres durumun azaltır . .



Yaban Mersini: Tam bir dopamin üreticisidir. Bu sebeple stres azalır ve beyin kendini rahatlamış hisseder.Serbest radikallerle savaştığı için hastalıklara karşı duvar olup vücudumuzu korur.



Somon: İçeriğinde bulunan n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir. Beyin kendini güvende hissettiğinden stres yapmaz ayrıca yararlı yağlardan kolesterol düşürür ve kasları güçlendirir.



Yulaf Ezmesi: Lif miktarının çok yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar.



Bitter Çikolata: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır. Ayrıca lifli yapısı, kalorisinin diğer çikolatalara göre düşük olmasından kilo vermek isteyenler diyetlerinde kullanabilir.



Yeşil Çay: L-Theanine adlı amino asit içerir. Bu da dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; stres ve kaygıyı azaltır. Diüreitik olması da diyet yapanlarda ödem atarak kilo vermeye yardımcı olur.



Kırmızı Biber: Ascorbik acid deposudur. Askorbik acidde kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü azlatır.Ayrıca antioksidant sebebiyle bağışıklığımızı koruyarak hastalanmamızı engeller.



Yeşil Mercimek: Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. Ayrıca bitkisel protein deposudur ve kas hipertorfisinde çok etkilidir.



Yumurta: İçerdiği elzem aminoasit özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonun salgılanmasını artırır. D vitamini, çinko, magnezyum ve selenyum açısından zengin bir kaynaktır. Kas, kemik ve diş sağlığı için her gün tüketilmesi gerekir.

Kefir: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsakları da iyi çalıştırır.