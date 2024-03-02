02 Mar 2024 - 11:44- Asayiş G:

Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar! Kocaeli'de operasyon...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar! Kocaeli'de operasyon... mask

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen rapor doğrultusunda geçtiğimiz 1 Aralık 2023 tarihinde Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarar uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

KOCAELİ'DE OPERASYON

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklanırken soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte tutuklanan şüphelilerle ortak hareket ettikleri belirlenen 18 şüphelinin de yakalanması için de düğmeye basıldı. Malatya merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tutuklanırken, emniyetten yapılan açıklamada zanlıların kamuyu 21 milyon 316 bin 262 TL zarar nasıl uğrattıkları hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

02 Mar 2024 - 11:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
01

Körfez Eski Belediyeci - belediyeler devleti ne kadar zarara uğratıyor birde ona baksınlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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