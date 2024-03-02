Sarı 'dan Büyükakın'a Halil Konakçı tepkisi

“ AKP iktidarının Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve en önemli eseri olan Cumhuriyetle olan 21 yıllık hesaplaşması her geçen daha da utanç verici hale gelmektedir.

BIÇAK KEMİKTE

Kendi varlıklarını borçlu oldukları Atatürk ve Cumhuriyete yaptıkları saygısızlıklar çizmeyi aşmıştır. Atatürk düşmanlarını bir araya getirmek için yapılan bu soytarılıklara sessiz kalmayacağımızı, bıçağın artık kemiğe dayandığını kendilerine buradan söylüyorum.”

BÜYÜKAKIN'A ÇAĞRI

“Yakın tarihte hepimizin malumu olan; Tahir Büyükakın'ın, " Türkiye’yi Yahudiler kurdu" diyen bir başka vatan düşmanı Emine Şenlikoğlu’na verdiği ödül henüz hafızamızdayken; tüm bunlara ilaveten 2 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’ni Halil Konakçı adlı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanına tahsis eden Büyükakın’ı, bu vahim hatadan dönmeye davet ediyorum.

“NE YÜCE DİNİMİZİN HOCASI NE DE BU TOPRAKLARIN EVLADIDIR”

Yaklaşık 1 hafta önce Şevki Yılmaz denen vatan düşmanının Atatürk’e ettiği hakaretlere sırıtarak amin diyen ve her seferinde Cumhuriyetimize laf söyleyen bu kendini bilmez meczup, ne yüce dinimizin bir hocası ne de bu toprakların bir evladıdır.

100 YILLIK HESAPLAŞMA DERDİNDE OLAN..

“Hal böyleyken Cumhuriyet ile, Atatürk ile 100 yıllık bir hesaplaşma derdinde olan Tahir Büyükakın’a tavsiyem bu skandallara Cumartesi günü bir yenisini daha eklememesi; Cumhuriyeti, Atatürk’ü ve onun değerlerini sindirmesidir.”

ENSELERİNDEYİZ

Bugün bunlara imkan ve mekan sağlayarak Cumhuriyetimize zarar vermenin gayretinde olan herkes, yarın bunun hesabını Yüce Türk milleti önünde verecek, Atamızın mirası Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de her zaman enselerinde olacaktır. “