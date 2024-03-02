- Gündem

Sarı 'dan Büyükakın'a Halil Konakçı tepkisi

Bugün Kocaeli Büyükşehir tarafından işletilen Kocaeli Kongre Merkezi'ne bir programa katılmak için gelecek olan Halil Konakçı'ya CHP İl Başkanı Bülent Sarı tepki gösterdi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Sarı 'dan Büyükakın'a Halil Konakçı tepkisi mask
Sarı 'dan Büyükakın'a Halil Konakçı tepkisi
Haber albümü için resme tıklayın

AKP iktidarının Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve en önemli eseri olan Cumhuriyetle olan 21 yıllık hesaplaşması her geçen daha da utanç verici hale gelmektedir.

BIÇAK KEMİKTE

Kendi varlıklarını borçlu oldukları Atatürk ve Cumhuriyete yaptıkları saygısızlıklar çizmeyi aşmıştır. Atatürk düşmanlarını bir araya getirmek için yapılan bu soytarılıklara sessiz kalmayacağımızı, bıçağın artık kemiğe dayandığını kendilerine buradan söylüyorum.”

BÜYÜKAKIN'A ÇAĞRI

“Yakın tarihte hepimizin malumu olan; Tahir Büyükakın'ın, " Türkiye’yi Yahudiler kurdu" diyen bir başka vatan düşmanı Emine Şenlikoğlu’na verdiği ödül henüz hafızamızdayken; tüm bunlara ilaveten 2 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’ni Halil Konakçı adlı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanına tahsis eden Büyükakın’ı, bu vahim hatadan dönmeye davet ediyorum.

“NE YÜCE DİNİMİZİN HOCASI NE DE BU TOPRAKLARIN EVLADIDIR”

Yaklaşık 1 hafta önce Şevki Yılmaz denen vatan düşmanının Atatürk’e ettiği hakaretlere sırıtarak amin diyen ve her seferinde Cumhuriyetimize laf söyleyen bu kendini bilmez meczup, ne yüce dinimizin bir hocası ne de bu toprakların bir evladıdır.

100 YILLIK HESAPLAŞMA DERDİNDE OLAN..

“Hal böyleyken Cumhuriyet ile, Atatürk ile 100 yıllık bir hesaplaşma derdinde olan Tahir Büyükakın’a tavsiyem bu skandallara Cumartesi günü bir yenisini daha eklememesi; Cumhuriyeti, Atatürk’ü ve onun değerlerini sindirmesidir.”

ENSELERİNDEYİZ

Bugün bunlara imkan ve mekan sağlayarak Cumhuriyetimize zarar vermenin gayretinde olan herkes, yarın bunun hesabını Yüce Türk milleti önünde verecek, Atamızın mirası Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de her zaman enselerinde olacaktır. “

Sarı 'dan Büyükakın'a Halil Konakçı tepkisi

# halil konakçı, Tahir Büyükakın, TÜRK, cumhuriyet, türkiye, AKP, Atatürk

02 Mar 2024 - 12:05 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.911.826 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Vatansever - BU REZALETİ DURDURUN.HALİL KONAKÇI GELMESİN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:35
03

Murat - bülo öyle işlettiğin halısahnın odasında sabahlara kadar rakı içerek bu hocanın dediğini anlayamazsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:33
02

Kurt - Alkol ürünlerine zam üstüne zam yapan AKP iktidarı Azerbaycan’la gümrük vergisiz şarap ithalatı anlaşması yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile yılda 1,5 milyon litrelik şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilmesini onayladı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:32
01

Deri̇nce'li̇m - Konakçı denilen kişi Camii hocası değil mi,sosyal medyadan maşaAllah gezilerden sözde konferanslardan eksik olmuyor,hangi ara verdiğimiz vergilerden aldığı maaşı hak edecek görevini yerine getiriyor,bu yorumu ihbar kabul edilmesini isterim,657 nolu devlet memurluğu düşürülüp ilişkisi kesilmesi gerekiyor bu şahsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 12:15
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL