Temizlik malzemesi satın alınacak

TEMİZLİK MALZEMESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Cumhuriyet Mah. 2254 Sok. No:2 P.K. :141 41400 GEBZE/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2626051505 - 2626051015 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TEMİZLİK MALZEMESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Tuvalet Kağıdı (72 li) 1000 Paket, Z Katlama Havlu (12x200 Yaprak) 2500 Koli

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gebze/ KOCAELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünler 2 seferde teslim edilecektir. İlk teslimat sözleşme imzalanmasına müteakip 15 gün içinde, ikinci teslimat Haziran ayı içinde teslim edilecektir. Teslim edilecek ürünlerin cinsi ve miktarı idare tarafından belirlenip yükleniciye bildirilecektir. İdare önceden haber vermek şartıyla teslimat sürelerini değiştirebilir. Yüklenici isterse ürünlerin tamamını ödemesini daha sonra almak şartıyla teslim edebilir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu Cumhuriyet Mah. 2254.Sok. No:2 41400 Gebze / Kocaeli



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına ( halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



