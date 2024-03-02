Osmangazi Köprüsü'nü sis kapladı

Marmara'nın etrafını gerdanlık gibi sarıp İstanbul ile İzmir arası ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren otoyolun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü, Feribot seferlerinin dahi iptal olduğu İzmit Körfezi'nde etkili olan sis bulutlarının içinde binlerce aracın geçişine imkan sağlıyor.

Son iki gündür Marmara denizi başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova ile Güney Marmara'da Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sis bu sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. Bölgede etkili olan sisin içinde kalan Osmangazi Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan ve sis içinde ayrı biz güzelliğe bürünen köprü, İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi.