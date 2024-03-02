02 Mar 2024 - 12:40- Asayiş G:

Metroda herkesin içinde uyuşturucu kullandı

İstanbul’da metro hattında bir kişi elindeki şişe düzeneğine hazırladığı uyuşturucu maddeyi herkesin gözü önünde kullandı. 10 milyon mülteci alırsanız sonunda polis hiçbir şeye yetişemez.

Metroda herkesin içinde uyuşturucu kullandı
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Türkiye’de her geçen gün bir garip olay daha yaşanmaya devam ediyor. Son görüntüler ise İstanbul M1 metro hattından geldi. Metroya binen ve kim olduğu henüz tespit edilemeyen bir şahıs, küçük bir pet şişeye hazırladığı düzenekteki uyuşturucuyu kimseye aldırış etmeden kullandı. Daha önce de yabancı uyruklu bir şahıs otobüste benzeri bir olayın yaşanmasına neden olmuştu. Metrodaki şahsın daha sonra ne yaptığı bilinmezken, görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşlar kevgire dönen sınırları ve milyonlarca mülteciyi hatırlatırken, polisin sonunda hiçbir şeye yetişemediğini dile getirdi.

Kaynak: yeniçağ
# türkiye, oldu, tespit

02 Mar 2024 - 12:40 - Asayiş

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