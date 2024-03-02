Metroda herkesin içinde uyuşturucu kullandı

Türkiye’de her geçen gün bir garip olay daha yaşanmaya devam ediyor. Son görüntüler ise İstanbul M1 metro hattından geldi. Metroya binen ve kim olduğu henüz tespit edilemeyen bir şahıs, küçük bir pet şişeye hazırladığı düzenekteki uyuşturucuyu kimseye aldırış etmeden kullandı. Daha önce de yabancı uyruklu bir şahıs otobüste benzeri bir olayın yaşanmasına neden olmuştu. Metrodaki şahsın daha sonra ne yaptığı bilinmezken, görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşlar kevgire dönen sınırları ve milyonlarca mülteciyi hatırlatırken, polisin sonunda hiçbir şeye yetişemediğini dile getirdi.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.