İYİ Parti'den istifa edip, AKP'li isme desteğini açıkaldı

Seçim sürecinin her geçen gün hareketlendiği Dilovası’nda AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, ipi göğüslemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmalarını her alanda sürdüren Ömeroğlu’na Dilovası’nda her geçen günde destek çığ gibi büyüyor. CHP Dilovası Belediye Başkan aday adayı Fetih Aras’ın ardından önemli bir destekte İYİ Parti Dilovası önceki dönem İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Kocabay ve ailesinden geldi.

İYİ PARTİ’DEN AKP'YE GEÇTİ

İYİ Parti Dilovası önceki dönem İlçe Başkan yardımcısı Orhan Kocabay partisinden istifa ederek 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelen Orhan Kocabay’a ve ailesine Ramazan Ömeroğlu ve İlçe Başkanı İlhan Yıldırım tarafından AK Parti rozetleri takıldı.

EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Kocabay’a rozetini takan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu yaptığı açıklama da “Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda her geçen gün büyüyerek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Partimize ve bizlere gösterilen ilgi bizleri gururlandırıyor. İnşallah 31 Mart’ta Dilovası’nda en yüksek oyu alarak 5 yıl halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız. Desteklerini bizden esirgemeyen Kocabay ailesi ve tüm Dilovalı hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.