Saadet Partisi Derince’den Kooperatiflere ziyaret

Saadet Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Adayı Cuma AYVAZ S.S 1 No’lu Derince Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S 18 No’lu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne konuk oldu. Kooperatif Başkanları İbrahim TUNÇ, Nurettin DALMA ve kooperatif üyeleri ile sohbet edip, nakliye sektörü ve Derince ile ilgili fikir alışverişinde bulundurlar.