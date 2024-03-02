Saadet Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Adayı Cuma AYVAZ S.S 1 No’lu Derince Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S 18 No’lu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne konuk oldu. Kooperatif Başkanları İbrahim TUNÇ, Nurettin DALMA ve kooperatif üyeleri ile sohbet edip, nakliye sektörü ve Derince ile ilgili fikir alışverişinde bulundurlar.
- Siyaset
Saadet Partisi Derince’den Kooperatiflere ziyaret
Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı Latif Gökhan DURTAŞ, Belediye Başkan Adayı Cuma AYVAZ ve meclis üyeleri ile birlikte S.S 1 No’lu Derince Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S 18 No’lu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.