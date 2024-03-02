İstanbul Adalar’da BTP’ye büyük ilgi

BTP lideri Hüseyin Baş’ı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaret Heybeliada’dan başladı. Heyette BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz da yer aldı.
Hüseyin Baş Heybeliada’da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlardan destek istedi. Sıkıntılarını dile getiren esnaf, “Fiyatlar sabit kalsın maaşlar da artmasın, fiyatlar da artmasın. Biz ondan yanayız” dedi.
BTP lideri ile karşılaşan bir kadın ise, “Sizi çok takdir ediyorum. Atatürkçülüğünüze bayılıyorum ve sizi her yerden takip ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.
Bir başka vatandaş, “Rahmetli babanızı çok dinlerdim, beynime de kalbime de güzel hitap etti” derken bir diğeri de, “Rahmetli babanızı çok beğenirdim Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tam Atatürkçü bir insandı” ifadelerini kullandı.
BTP lideri Hüseyin Baş’ı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaret Heybeliada’dan başladı. Heyette BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz da yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.