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İstanbul Adalar’da BTP’ye büyük ilgi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul’un Adalar ilçesini ziyaret etti.

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İstanbul Adalar’da BTP’ye büyük ilgi
İstanbul Adalar’da BTP’ye büyük ilgi
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BTP lideri Hüseyin Baş’ı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaret Heybeliada’dan başladı. Heyette BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz da yer aldı.
Hüseyin Baş Heybeliada’da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlardan destek istedi. Sıkıntılarını dile getiren esnaf, “Fiyatlar sabit kalsın maaşlar da artmasın, fiyatlar da artmasın. Biz ondan yanayız” dedi.
BTP lideri ile karşılaşan bir kadın ise, “Sizi çok takdir ediyorum. Atatürkçülüğünüze bayılıyorum ve sizi her yerden takip ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.
Bir başka vatandaş, “Rahmetli babanızı çok dinlerdim, beynime de kalbime de güzel hitap etti” derken bir diğeri de, “Rahmetli babanızı çok beğenirdim Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tam Atatürkçü bir insandı” ifadelerini kullandı.
# Kadın, esnaf

02 Mar 2024 - 13:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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