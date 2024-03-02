Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Tek kişilik stand up gösterileriyle tanınan ünlü komedyen Özgür Turhan geçtiğimiz gün çıktığı gösteri sırasında sahneden düştü. Turhan, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada yattığı yerden şakalarına devam etti.
Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim' sözleriyle Özgür Turhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan eşi Deniz Bağdaş, 'Şekeri düşmüş. Ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu' ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.