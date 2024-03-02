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Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu Kadınlar Günü için İzmit’e geliyor

İzmit Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nu İzmitlilerle buluşturacak. Etkinlik kapsamında Tekelioğlu’nun hazırladığı ‘Yapabilirsin’ belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleşecek

Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu Kadınlar Günü için İzmit’e geliyor mask

İzmit Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nu misafir edecek. 6 Mart Çarşamba Günü saat 14.00’de Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan etkinliğe katılım sınırlı sayıda olacağından rezervasyon oluşturulması gerekiyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 0 (262) 318 00 00 (4732 – 4708) numaralı telefonu arayarak rezervasyon oluşturabilir.

BELGESEL GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ

Etkinlikte Gazeteci Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı toplumu dönüştüren 9 örnek kadının yaşamından esinlenip hazırlanan ‘Yapabilirsin’ belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleşecek.
# İzmit belediyesi

02 Mar 2024 - 14:11 - Yaşam

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