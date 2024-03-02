Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu Kadınlar Günü için İzmit’e geliyor

İzmit Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nu misafir edecek. 6 Mart Çarşamba Günü saat 14.00’de Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan etkinliğe katılım sınırlı sayıda olacağından rezervasyon oluşturulması gerekiyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 0 (262) 318 00 00 (4732 – 4708) numaralı telefonu arayarak rezervasyon oluşturabilir.
BELGESEL GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ
Etkinlikte Gazeteci Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı toplumu dönüştüren 9 örnek kadının yaşamından esinlenip hazırlanan ‘Yapabilirsin’ belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.