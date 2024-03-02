Başkan Hürriyet  Kadıköy esnafını ziyaret etti 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programlarına aralıksız devam ediyor. Cuma Namazın sonrası cemaatle bir araya gelen Başkan Hürriyet ardından da bölge esnafına ziyarette bulundu. Esnafla bol bol sohbet eden Hürriyet varsa taleplerini dinledi. Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

YOĞUN KATILIM

Hürriyet’e ziyaret programında İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal’ın yanı sıra İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayları katıldı.

ESNAF’TAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Bölge esnaflarından Hüseyin Gencer özellikle pandemi döneminde verilen katkılardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ileterek, “Pandemi döneminde kapalı kaldık. Desteklerinizi çok gördüm. Esnaf olarak teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz” dedi. Başkan Hürriyet de her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayarak önümüzdeki süreçte de çalışmalarına aralıksız devam edeceğini ifade etti.