İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; ‘’ CHP Darıca Belediyesi seçim sürecine girildiği günden itibaren gün geçmiyor ki bir hukuksuzluğa, adil seçim kurallarına aykırı hareket etmesin. Bugün gelen bir mesajla Sayın Başkan, belediye personelini kendi seçim beyannamesini açıklamasına katılımı için zorlamış. Personele gelen mesajda, DARICA halkına hizmet etmek için maaş alan kamu personelinin zorla bu etkinliğe çağrıldığı ve mesai saat bitiminde çıkış işlemlerinin burada yapılmasının istendiği belirtilmiş. Kamu vicdanı adına soruyoruz: Dinin yasakladığı en büyük günah olan kul hakkına bir seçim kazanmak uğruna girmek değer mi? Belediye personelinin araçlarını kendi seçim propagandası için bu kadar pervasızca kullanması hem hukuki hem de ahlaki açıdan yasak değil midir? Umarız bu seçim sürecinde gördüğümüz en son hukuksuzluk ve adaletsizlik bu olur.’’
02 Mar 2024 - 14:20- Siyaset Güncelleme:
"Belediye çalışanlarını seçim propagandasına alet ettiler"
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı Muzaffer Bıyık’ın Seçim Beyannamesini açıklayacağı toplantısına belediye personeline gönderilen mesajla katılım sağlanması kartlarını kültür merkezinde okutmaları istendi. CHP Darıca İlçe Başkanlığı belediye personellerini işlerini bıraktırılıp seçim propagandasına alet edilmesine tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Haram helal ver Allah ım kalıbının insanı olmak herkese mahsus değil ahirette ey kulum istedin verdim neyle geldin lanet olsun mendeburlara onurunu kişiliğini ayaklar altına alanların layığını bulun...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.