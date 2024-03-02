"Belediye çalışanlarını seçim propagandasına alet ettiler"

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; ‘’ CHP Darıca Belediyesi seçim sürecine girildiği günden itibaren gün geçmiyor ki bir hukuksuzluğa, adil seçim kurallarına aykırı hareket etmesin. Bugün gelen bir mesajla Sayın Başkan, belediye personelini kendi seçim beyannamesini açıklamasına katılımı için zorlamış. Personele gelen mesajda, DARICA halkına hizmet etmek için maaş alan kamu personelinin zorla bu etkinliğe çağrıldığı ve mesai saat bitiminde çıkış işlemlerinin burada yapılmasının istendiği belirtilmiş. Kamu vicdanı adına soruyoruz: Dinin yasakladığı en büyük günah olan kul hakkına bir seçim kazanmak uğruna girmek değer mi? Belediye personelinin araçlarını kendi seçim propagandası için bu kadar pervasızca kullanması hem hukuki hem de ahlaki açıdan yasak değil midir? Umarız bu seçim sürecinde gördüğümüz en son hukuksuzluk ve adaletsizlik bu olur.’’