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İzmit Belediyesi bir kez daha YKS ücretlerini karşılıyor

İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

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İzmit Belediyesi bir kez daha YKS ücretlerini karşılıyor mask

İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesinin sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacak.

BAŞVURULAR YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde (Belsa Plaza B Blok 2. Kat ) yüz yüze gerçekleştirilecek. Başvuru sahibinin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanıyor olması gerekiyor.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

•Öğrencinin Sınav Başvuru Kayıt Belgesi
•İkametgah Belgesi
•Ödeme Dekontu
•IBAN Numarası (Öğrencinin anne, baba ya da vasisine ait olmalıdır.) 
**Başvuru öğrenci adına ailesi tarafından yapılmalıdır.
# eğitim, öğrenci, İzmit belediyesi

02 Mar 2024 - 14:37 - Gündem

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