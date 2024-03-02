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Başkan Hürriyet, Mehmetçik İlkokulu’nda Beslenme Saati Projesini anlattı

Okul ziyaretlerine Mehmetçik İlkokulu’nda devam eden Başkan Hürriyet, okul idaresi ve öğretmenleri Beslenme Saati Projesi hakkında bilgilendirerek talep edilmesi halinde her öğrenciye günde bir öğün ücretsiz yemek verebileceklerini ifade etti

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Başkan Hürriyet, Mehmetçik İlkokulu’nda Beslenme Saati Projesini anlattı mask
Başkan Hürriyet, Mehmetçik İlkokulu’nda Beslenme Saati Projesini anlattı
Başkan Hürriyet, Mehmetçik İlkokulu’nda Beslenme Saati Projesini anlattı
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Eğitim alanında birçok önemli çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sık sık okulları ziyaret ederek hem okulun ihtiyaçlarını dinliyor hem de eğitim alanındaki projeleri anlatıyor. Son olarak Mehmetçik İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Hürriyet, Beslenme Saati Projesini önemsediklerini ve daha fazla çocuğa destek olmak istediklerinin altını çizdi.

TALEP EDİLMESİ HALİNDE

Çocukların sağlıklı ve kaliteli öğüne ulaşmaları adına Beslenme Saati’nin çok daha fazla okulda yaygınlaşması gerektiğini belirten Başkan Hürriyet, talep edilmesi halinde her öğrenciye günde bir öğün ücretsiz yemek verebileceklerini söyledi. Ayrıca okul kütüphanesine ‘Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri’ kitabı hediye edildi.
# talep, eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet

02 Mar 2024 - 14:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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