02 Mar 2024 - 14:56 - Spor

11'LER BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, bugün deplasmanda Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mersin Bölgesi A klasman hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek. Maçta 11'ler belli oldu.