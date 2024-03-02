KOCAELİ MEKTEBİM BİLGİ KÜPÜ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Mektebim Koleji Bilgi Küpü Merkez Kampüs Anadolu Lisesi öğrenciLERİ Damla Can Kocaeli Gençler kategorisinde cimnastik Kocaeli il 2.si oldu.Okullar arası Minik Kızlar Kort Tenisi müsabakasında ilkokul öğrencilerinden Hira Beren Kurt ve İpek Doğa Arslan Kocaeli il 2.si oldu. Ortaokul Korfbol takımı rakibini yenerek Kocaeli İl birincisi oldu. Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Basic Novice kategorisinde Türkiye 1.si olan Ayşenaz Er ve Juvenile kategorisinde Türkiye 2.si olan Mustafa Er ve tüm öğrenciler tebrik edildi. Yıldız Erkek Masa Tenisi takımı Kocaeli 2. Si oldu. Ve Kocaeli'yi bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandılar.
Merkez kampüsü Floor Curling branşı
Küçük kız takımı Kocaeli 3.sü
Küçük erkek takımı Kocaeli 4.sü
Küçük karma takımı Kocaeli 4.sü
Küçük karma takımı Kocaeli 4.sü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.