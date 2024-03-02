Başkan Hürriyet, sabah namazı sonrası Kuruçeşme Fatih Camii cemaatiyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah namazında gerçekleştiği cami ziyaretlerine Kuruçeşme Fatih Camii’nde devam etti. Sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı sofrasına oturan Başkan Hürriyet, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Programda; Meclis Üyesi Adayları Orhan Dönmez, Cengiz Özcan, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ve İsmet Kanık, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, Cami Dernek Başkanı Fikri Muhammet Yılmaz ve cami cemaati yer aldı.