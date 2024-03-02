Bodrumspor-Eyüpspor maçında ortalık karıştı! Futbolcu hastaneye kaldırıldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı.
İSMET TAŞDEMİR'E KIRMIZI KART
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç oldukça sert geçerken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın 44. dakikasında yaşanan bir poziyonda faul itirazında bulunması sonrasında hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
UĞUR DEMİROK HASTANEYE KALDIRILDI
Bu olayın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayağından, yedek futbolcu Uğur Demirok ise yüzünden yaralandı. Uğur saha içindeki tedavisinin ardından ayağa kalkarak tribünlere sert tepki gösterdi. Güçlükle sakinleştirilen tecrübeli stoper daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BAŞKANLAR SAHAYA İNDİ
Bu arada Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirdi.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Bakalım ne kadar ceza yiyecekler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.