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Bodrumspor-Eyüpspor maçında ortalık karıştı! Futbolcu hastaneye kaldırıldı

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrumspor - Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Hakem Gürcan Hasova'nın kararı sonrası sinirlenen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü. Bodrum tribünleri de bu karta tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde yağdırdı. Eyüplü Uğur Demirok, maddeler nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bodrumspor-Eyüpspor maçında ortalık karıştı! Futbolcu hastaneye kaldırıldı mask

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı.

İSMET TAŞDEMİR'E KIRMIZI KART

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç oldukça sert geçerken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın 44. dakikasında yaşanan bir poziyonda faul itirazında bulunması sonrasında hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

UĞUR DEMİROK HASTANEYE KALDIRILDI

Bu olayın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayağından, yedek futbolcu Uğur Demirok ise yüzünden yaralandı. Uğur saha içindeki tedavisinin ardından ayağa kalkarak tribünlere sert tepki gösterdi. Güçlükle sakinleştirilen tecrübeli stoper daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞKANLAR SAHAYA İNDİ

Bu arada Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirdi.

Kaynak: cumhuriyet

# ilçe, tepki

02 Mar 2024 - 15:48 - Spor

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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