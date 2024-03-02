Zorunlu eğitimin kaldırılmasını talep ettiler

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) bölge toplantısı Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli binasında gerçekleştirildi. Bölge toplantısı öncesi basın açıklamasında bulunan derneğin gündeminde Gazze, Türkiye’de eğitim ve öğretmenlerin sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunudular. Açıklamyı Öğ-Der Kocaeli Şube Başkanı Ramazan Çakır yaptı.

AHİRETTE HESABI OLACAKTIR

Çakır “Eğitim öğretimle ilgili konulara girmeden hepimizin yüreğini sızlatan Gazze hadisesine değinmek istiyorum. Savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana 5 ay geçti, işgalci İsrail, hak hukuk tanımadan, vahşice Filistinli Müslüman kardeşlerimizi, kadın ve çocukları katletmeye devam ediyor.İşgalci İsrail o günden bugüne 30 bini aşkın insanı öldürdü ve 70 bini aşkın yaralı var. Bu insanlık dramını ve soykırımı Dünya seyrediyor, Müslüman ülkelerin yöneticileri seyrediyor. Millî Görüş lideri rahmetli Erbakan’ın ifadesiyle, “İsrail laftan değil güçten anlar.” Bu münasebetle İslam ülkeleri artık kınamayı bırakmalı, İsrail’e yönelik ticari ilişkileri bir an evvel kesmeli, bu zalim ülkeye boykot ve benzeri etkili yaptırımlar uygulamalıdır.Bugün Filistin’de uygulanan soykırımın yarın bölge ülkelerine de uygulanacağı endişesini taşımaktayız. Filistin’e sessiz kalmanın hem tarihte hem de ahirette hesabı olacaktır.Allah Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin

EĞİTİM CAMİASINI ÜZMEKTEDİR

Her gelen Millî Eğitim Bakanı’nın sistem değişiklikleriyle adeta deneme tahtası haline getirdiği eğitim sistemimiz maalesef alarm veriyor. Sosyal medyada gündem olan bir videoda iki lise öğrencisinin ders esnasında kadın öğretmenin karşısında alay ederek dans etmesi, Ankara ve Elazığ’daki okullarda iki hafta arayla yaşanan bıçaklı kavgalar da akademik başarının giderek düştüğü okullarda disiplinsizliğin ulaştığı boyutları gözler önüne seriyor. Bu durum öğretmenlerimizi ve eğitim camiasını üzmektedir.

OKULDAKİ DÜZENİ SABOTE ETMESİNE NEDEN OLUYOR

Öğretmenlerin anne-baba gibi değer görmesi gerekirken; CİMER şikayetleri, öğretmene güven koruyan yeterli bir meslek kanunun yokluğu, disiplin yönetmeliğiyle ilgili sorunlar ve daha birçok sebepten dolayı öğretmenler sınıflarda değersizleştirildi. Bir de zorunlu eğitimden vazgeçilmemesi ciddi bir sorun. 12 yıllık zorunlu eğitim, okumak istemeyen çocuğun okuldaki düzeni sabote etmesine neden oluyor.

BAKANA SESLENDİLER

Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Bey’e sesleniyoruz;Temel ilkokul eğitiminden sonra zorunlu eğitim kalkmalı, mesleki eğitimin önü açılmalıdır. Ayrıca öğretmenlerimizin değersizleştirilmesinin önüne geçilmeli, eğitimin merkezine öğretmen alınmalıdır. Öğretmenlerimiz, öğrenci ve veli karşısında şamar oğlanı olmaktan kurtarılmalıdır.Toplumumuzun mimarı öğretmenlerimiz toplum nazarında hak ettiği itibara yeniden kavuşmalıdır.

YENİ DÜZENLEME İSTEDİLER

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak, kanun teklifi meclise verildiğinden bugüne şunu söylüyoruz; Daha önceden stajyerlik adıyla var olan aday öğretmenlik, yine 2004’den beri yürürlükte olan kariyer basamakları ve tüm memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi üç konuyu içeren7354 sayılı kanun bir Öğretmenlik Meslek Kanunu değildir. Öğretmenlerimizin tüm hak ve sorumluluklarını ihtiva eden, özel sektörde çalışan öğretmenler dâhil bütün öğretmenlerin ve müfettişlerin sorunlarına çözüm getiren daha kapsamlı bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını elzemdir. Eğitimciler olarak bakanlıktan bir an evvel bu yeni düzenlemeyi yürürlüğe koymasını beklemekteyiz.”ifadelerini kullandı