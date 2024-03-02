Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Özel Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu kadrosunda Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Can Poyraz, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Kemal Korucuoğlu, Diş Hekimi Sebahattin Özkeser ve Diş Hekimi Bilgehan Yıldırım yer alıyor. Dent Kartepe Poliklinik Sorumlu Müdürü Oğuzcan Koçak oldu. Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:157/1 İzmit- Kocaeli adresinde 8 polikliniği ile hastalarına hizmet verecek.
SİZLERE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ
Açılış konuşmasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak yaptı. Kıvrak “2020 yılının zorlu pandemi sürecinde altı hekim ve dokuz personel ile kurmuş olduğumuz Arma Diş Merkezi sektörde bölge ve ülke genelinde öncü kuruluşlarından biri haline geldi. Kocaeli’nin diş sağlığı vizyonunu baştan sona değiştiren Arma Diş Grubu sizlerin ilgisiyle gün geçtikçe büyüyor. Yeni polikliniğimizde hastalarımıza uzman ekip, güler yüzlü personel ve son teknoloji ekipmanlarımız ile sizlere en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Dent Kartepe Polikliniği şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz."dedi.
YOĞUN KATILIM
Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, CHP İzmit Meclis Üyesi Adayı Nazım Gençtürk, CHP İzmit İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları, diş hekimleri ve davetliler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Çok sıkıntılı fiyatlar var.fiyatların ucuzlaması lazım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.