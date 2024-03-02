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Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği görkemli bir açılışla Yenişehir'deki kapılarını açtı. Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugünden itibaren tüm kente hizmet vermeye başladı

Cihat Polat
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Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı mask
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı
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Özel Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu kadrosunda Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Can Poyraz, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Kemal Korucuoğlu, Diş Hekimi Sebahattin Özkeser ve Diş Hekimi Bilgehan Yıldırım yer alıyor. Dent Kartepe Poliklinik Sorumlu Müdürü Oğuzcan Koçak oldu. Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:157/1 İzmit- Kocaeli adresinde 8 polikliniği ile hastalarına hizmet verecek.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

SİZLERE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ

Açılış konuşmasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ahmet Kıvrak yaptı. Kıvrak “2020 yılının zorlu pandemi sürecinde altı hekim ve dokuz personel ile kurmuş olduğumuz Arma Diş Merkezi sektörde bölge ve ülke genelinde öncü kuruluşlarından biri haline geldi. Kocaeli’nin diş sağlığı vizyonunu baştan sona değiştiren Arma Diş Grubu sizlerin ilgisiyle gün geçtikçe büyüyor. Yeni polikliniğimizde hastalarımıza uzman ekip, güler yüzlü personel ve son teknoloji ekipmanlarımız ile sizlere en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Dent Kartepe Polikliniği şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz."dedi.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

YOĞUN KATILIM

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, CHP İzmit Meclis Üyesi Adayı Nazım Gençtürk, CHP İzmit İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları, diş hekimleri ve davetliler katıldı.

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

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02 Mar 2024 - 16:17 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
01

Emekli - Çok sıkıntılı fiyatlar var.fiyatların ucuzlaması lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mart 16:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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