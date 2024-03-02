Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Tuzlaspor, Eyüp Stadyumu’nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Bugün zor bir maç oynadık. Rakibimiz ligin zor ve koşan takımlarından bir tanesi. Bugün sahada iki takım da pozisyon anlamında üretken olamadı. Ama kıran kırana bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Sahip olduğumuz puan da oyuncuların sahadaki hareketlerini ve alacakları riskleri etkiliyor. İki hafta önce yine burada Boluspor’a karşı puan kaybetmiştik. Bugün de 2 puan kaybettik. Bu durum bizi üzdü. Ligde zaman daralıyor. Haftaya Kocaelispor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. O maçtan puan veya puanlarla dönüp ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- Spor
Gürkan Kocabıyık: 'Kocaelispor maçından puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız'
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Ankara Keçiörengücü karşısında 2 puan kaybettikleri için mutsuz olduklarını dile getirerek, "Sahip olduğumuz puan, oyuncuların sahada alacağı riskleri etkiliyor" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Alırsın alırsın orta sahayı kalabalık tutarsan bizi yenersin ben sana söylim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.