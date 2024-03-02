Saadet Partisi Karamürsel belediye başkan adayı Murat Akbaba 3 Mart Pazar günü saat 14:00’da Karamürsel Belediye Kültür Merkezinde projelerini Karamürselli vatandaşlara anlatacak. Proje tanıtım programının içeriğini aktaran Akbaba “İktidar bu zamana kadar masa başında projelerle vakit geçirdi bizler masa başında değil halkın içinden halka dokunan projelerle vatandaşımızın karşısında olacağız. Genci ile yaşlısıyla çocuğuyla kadınıyla tüm vatandaşlarımıza dokunan projelerimizi 3 Mart günü sizlere takdim edeceğiz tüm Karamürselli hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.
- Siyaset
SP adayı Akbaba projelerini açıklayacak
Saadet Partisi Karamürsel Belediye başkan adayı projelerini vatandaşlara 3 Mart günü açıklıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.