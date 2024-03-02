SP adayı Akbaba projelerini açıklayacak

Saadet Partisi Karamürsel belediye başkan adayı Murat Akbaba 3 Mart Pazar günü saat 14:00’da Karamürsel Belediye Kültür Merkezinde projelerini Karamürselli vatandaşlara anlatacak. Proje tanıtım programının içeriğini aktaran Akbaba “İktidar bu zamana kadar masa başında projelerle vakit geçirdi bizler masa başında değil halkın içinden halka dokunan projelerle vatandaşımızın karşısında olacağız. Genci ile yaşlısıyla çocuğuyla kadınıyla tüm vatandaşlarımıza dokunan projelerimizi 3 Mart günü sizlere takdim edeceğiz tüm Karamürselli hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.