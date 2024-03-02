Derince, 3 golle güldü: 3-0

Hakemler: Serkan Pınar, Adnan Akbulut, Umur İncili
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Tarık Mayhoş (Hüseyin Karabey dk. 32), Furkan Şeker, Alpay Çelebi, Canberk Ömer Özdemir, Fatih Cerlek (Alaattin Hamza Ok dk. 74), Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan (Erdi Can Şehit dk. 78), Melik Derin (Okan Baydemir dk. 73), Berat Ali Genç (Ünal Emre Durmuşhan dk. 78), Ege Özkayımoğlu
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Eyüpcan Delibalta (Ayberk Kaygısız dk.57), Samet Karakoç, Fırat Aras (İsmet Kavuştu dk.46), Caner Koca, Cemal Kızılateş, Mustafa Diler (Muhlis İstemi dk.37), Alim Harlak, Berat Satılmış, Mehmet Küçükdurmuş (Ömer Çiçek dk.69)
Goller: Alperen Pak (dk. 10 pen.), Ege Özkayımoğlu (dk. 51), Ömer Faruk Çalışkan (dk. 63) (Belediye Derincespor),
Sarı kartlar: Furkan Şeker, Tarık Mayhoş, Murat Arda Ayhan, Alperen Pak (Belediye Derincespor), Mustafa Diler, Ayberk Kaygısız (Isparta 32 Spor)
Hakemler: Serkan Pınar, Adnan Akbulut, Umur İncili
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.