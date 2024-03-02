02 Mar 2024 - 17:03- Asayiş G:

Yalçın Arslan hastaneye kaldırıldı

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Yalçın Arslan hastaneye kaldırıldı mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kurucularından Yalçın Arslan eşi ile birlitke seyahat ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde rahatsızlandı. Rahatsızlığı sonucu Güney Doğu Üniversite Hastanesi Kalp ve Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde müşahede altına alan Arslan 4 Mart'ta kalp ameliyatı olacak.
# TÜRK

02 Mar 2024 - 17:03 - Asayiş

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