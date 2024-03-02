Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kurucularından Yalçın Arslan eşi ile birlitke seyahat ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde rahatsızlandı. Rahatsızlığı sonucu Güney Doğu Üniversite Hastanesi Kalp ve Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde müşahede altına alan Arslan 4 Mart'ta kalp ameliyatı olacak.
02 Mar 2024 - 17:03- Asayiş Güncelleme:
Yalçın Arslan hastaneye kaldırıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.