Bakan Vedat Işıkhan'dan 'iş kanunu' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında, işverenlerin karşılaştıkları 'zorlukların' azaltılmasına yönelik kapsamlı çalışmaların olduğunu iddia eden Işıkhan, şunları söyledi:

"Bakınız bugün istihdamda, sosyal güvenlikte, ihracatta, savunma sanayisinde, turizmde dünyada örnek gösterilebilecek bir seviyeye geldik. Mart ayında açıklanacak 2023 yılı TÜİK verilerinde hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik kapsamlı çalışmalarımız yapmaktayız."

Işıkhan, yeni iş kanunu için devam eden çalışmalarla ilgili ise şöyle konuştu:

"Teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı kadın erkek, genç yaşlı her kesimin desteğini gerekli kılan uzun vadeli bir vizyon. Şu an iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz."

"ASIL AMAÇ ÇALIŞMA MEVZUATINI DAHA DA ESNEK HALE GETİRMEK"

Öte yandan geçen ay 'İş kanunlarını tek kanun altında birleştirme girişimi yapay gündem' olduğunu söyleyen Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, "Asıl amaç çalışma mevzuatını daha da esnek hale getirmektir. Yöntem hukuksuzdur. Hukuk Politikaları Kurulu çalışma yasaları konusunda yetkili değildir "açıklamasında bulundu.

Sözlerinin devamında Çelik, "Nitekim Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 6 Ocak 2024’te düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HPK bünyesinde, çalışma hayatı mevzuatına ilişkin çalışma yapıldığını açıkladı ve 'Mevzuatta dağınıklığın giderilmesine yönelik çalışma yapıyoruz. Türk İş Kanunu ile verimlilik artacak' dedi. Verimliliğim 'tek iş kanunu' ile nasıl artacağı tam bir muamma!" ifadelerini kullandı.