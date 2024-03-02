NE KEBAP YANDI NE SİMİT: 0-0

İZLEDİĞİMİZ EN SIKICI MAÇTI…

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor bugün Erzurumspor FK ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 0-0 berabere ayrıldı. Net pozisyon bulamayan ve pozisyon yaratmakta güçlük çeken temsilcimizde top kayıpları da bir hayli fazlaydı. Üzerine bir de ev sahibi ekip kapanınca ortaya inanılmaz sıkıcı bir maç çıktı.

MAÇA SAATLER KALA DİZİLİŞ DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik, teknik heyete kendisini iyi hissetmediğini söyledi ve ilk 11’den çıkarıldı. Mustafa hoca maça saatler kala taktik değişiklik yapmak zorunda kaldı. Temsilcimiz karşılaşmaya 3-4-2-1 dizilimi ile çıktı. İki takımın da etkili olamadığı karşılaşma, başladığı gibi 0-0 berabere tamamlandı.

BİR FIRSATI DAHA TEPTİK

Kocaelispor’da kötü gidişat Erzurumspor FK karşısında da devam etti. Maç içerisinde net pozisyon bulamayıp üzerine bir de sürekli top kayıpları yapan futbolcular saç baş yoldurdu. Önümüzde kapanan bir takım vardı ancak futbolcular bir türlü bu kapanmayı açamadı. Ortaya çıkan güçsüz oyun, takımın geleceğine dair endişelere sebep oldu. Temsilcimiz Süper Lig yolunda bir fırsatı daha tepti. Yarın Göztepe, Boluspor ile mücadele edecek. İzmir ekibi kazanması halinde puan farkını 7’ye çıkaracak. Kocaelispor’da bu sonuç ile bir hayli zora girmiş durumda…

MAÇTAN DAKİKALAR

1’ Erzurumspor FK- Kocaelispor maçı başladı.

5’ Erzurumspor FK’da Eren Tozlu, topu içeriye doğru doldurdu. Kocaelispor savunması son anda engelledi. Taç.

7’ Erzurum FK’da Eren Tozlu ceza sahasının sol çaprazından kaleye vurdu. Gökhan Değirmenci, topu zorlanmadan kontrol etti.

10’ Kocaelispor’da Reis Amaral ileride Barış Alıcı’yı gördü. Barış sol taraftar topla birlikte ceza sahasının içine kadar girdi. Burada Mustafa Yumlu ile mücadeleye giren Barış, topu kaybetti. Sağ açıkta Candeias boştu ancak Barış topu Candeias’a atmadı. İki oyuncu da yerde kalırken, hakem atışı ile oyun tekrar başladı.

14’ Erzurumspor’da Yakup topu ceza sahamıza doğru havadan gönderdi. İçerde bekleyen Eren Tozlu, topu eliyle kontrol etti.

20' Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortası kaleye yöneldi. Gökhan Değirmenci yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

33’ Barış Alıcı sol taraftan içeri doğru ortaladı. Topu Erzurum savunması uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kharaishvili kaleye şut attı ancak Erzurum savunması bu pozisyonu da engelledi.

40’ Amaral pası geriye Emir’e gönderdi. Emirde topu kaleci Gökhan’a göndermek istedi ancak pası çok kısa düştü. Araya giren Eren Tozlu, Gökhanla burun buruna geldi. Eren dengesini kaybetti ve topuk pası atmak isterken topu kaybetti.

45’ İlk yarıya 5 dakika eklendi.

45+3’ Erzurum sağdan etkili geldi. İçeriye orta açan Süleyman, topu Eren ile buluşturmak istedi ancak Burak Öksüz araya girdi.

İlk yarı sona erdi. 0-0

Erzurumspor FK - Kocaelispor karşılaşmasının ikinci yarısı başladı.

Erzurumspor FK ikici yarıya tek değişiklik ile başladı. Kocaelispor’da değişiklik yok. Erzurum’da Özgür Sert’in yerine Muhammed Yavaş oyunda.

51’ Yusuf Abdioğlu ile Furkan Özhan çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken sarı kartı Yusuf Abdioğlu gördü.

57’ Süleyman Koç topu korner çizgisine koymağı için, Burak Öksüz ile Mustafa Yumlu ise ceza sahası içinde itişmeden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

59’ Kocaelispor’da 2 oyuncu değişikliği birden. Davit Skhirtladze’nin yerine Kouakou, Oğuz Ceylan’ın yerine ise Cem Ekinci oyuna girdi.

63’ Erzurumspor FK’da, Alican Özfesli’nin yerine Shala oyunda.

72' Kocaelispor Candeias'la sağ köşe gönderinden korner kullandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Emir Ortakaya ve Muhammet Emin Yavaş yerde kaldı.

73' Pozisyonun devamında Yusuf Abdioğlu'nun pasında Barış Alıcı'nın ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı.

77’ Kocaelispor Amaral ile gole yaklaştı. Topu, Şeydayev’in pası ile ceza sahasının yakınına kadar süren Portekizli sol ayağı ile vurdu ancak top üstten dışarı çıktı…

76’ Barış Alıcı, yerini Şeydayev’e bıraktı.

88' Kocaelispor'da Kharaishvili'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşu auta gitti.

90' maçın sonuna 5 dakika ilave edildi

92’ Kafasına darbe alan Eren Tozlu yaklaşık 2 dakikadır yerde yatıyordu. Biraz önce ayağa kalktı. Oyun devam ediyor.

ERZURUMSPOR FK:0-KOCAELİSPOR:0

ERZURUMSPOR FK

1. MEHMET GÖKTÜĞ*

77. CELAL HANALP*

3. YAKUP KIRTAY*

7. SÜLEYMAN KOÇ**

10. EREN TOZLU**

14. ALİCAN ÖZFESLİ**

(24. HEROLIND SHALA dk.62*)

18. ÖZGÜR SERT*

16. MUH. EMİN DK.46**)

20. M.FURKAN ÖZHAN*

(99. MUSTAFA GÜRKAN DK.90+4?)

22. MUSTAFA YUMLU*

25. VALDMIRO LAMEIRA**

53. ORHAN OVACIKLI**

Yedekler

13. RIDVAN OĞUZHAN

71. FIRAT AYMAK

6. ALPEREN KARACA

9. HÜSEYİN MEVLÜTOĞLU

4. FIRAT ŞAŞİ

23. CENGİZHAN BAYRAK

41. YİĞİT FURKAN TÜRKMEN

Teknik Sorumlu

HAKAN KUTLU



KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

4. EMİR ORTAKAYA***

10. DANIEL CANDEIAS*

12. GIORGI KHARAISHVILI**

19. ATİLA TURAN*

38. DAVIT SKHIRTLADZE*

(11. CHRISTIAN KOUAKOU dk.60*)

41. REİS AMARAL**

53. BURAK ÖKSÜZ***

55. YUSUF ABDİOĞLU**

70. BARIŞ ALICI**

(47. RAMIL SHEIDAEVdk.78?)

77. OĞUZ CEYLAN*

(7. CEM EKİNCİ dk.60*)



Yedekler

1. HARUN TEKİN

5. HAŞİM ARDA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

23. TUNCER DUHAN

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

67. MEHMET ENES SARI

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL



STAT: ERZURUM KAZIM KARABEKİR –

Hakemler: OĞUZHAN AKSU *, SEYFETTİN ÜNAL **, MEHMET DURAK **x

HALİL ERDOĞAN(4.Hakem), MUSTAFA İLKER COŞKUN( VAR), ADNAN DENİZ KAYATEPE(AVAR)

SAR KRTLAR: Yusuf Abdioğludk.50, Burak Öksüz, Süleyman Koç, Mustafa Yumlu dk.58



