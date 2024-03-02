İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi'nin sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacak. Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde (Belsa Plaza B Blok 2. Kat ) yüz yüze gerçekleştirilecek. Başvuru sahibinin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanıyor olması gerekiyor.
- Eğitim
İzmit Belediyesi bir kez daha YKS ücretlerini karşılıyor
İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.