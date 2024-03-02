- Eğitim

İzmit Belediyesi bir kez daha YKS ücretlerini karşılıyor

İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit Belediyesi bir kez daha YKS ücretlerini karşılıyor mask

İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi'nin sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacak. Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde (Belsa Plaza B Blok 2. Kat ) yüz yüze gerçekleştirilecek. Başvuru sahibinin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanıyor olması gerekiyor.
# İzmit belediyesi, eğitim

02 Mar 2024 - 18:45 - Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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