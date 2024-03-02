02 Mar 2024 - 18:59 - Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" ifadesini kullandı.