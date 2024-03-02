- Asayiş

Minibüs devrildi: 14 yaralı

Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinden dönenlerin taşındığı minibüsün keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada, araçta bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Minibüs devrildi: 14 yaralı mask

Bolu Saraycık köyü mevkisinde saat 17.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezinden dönenlerin taşındığı Muhabbet Tanrıverdi yönetimindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, keskin virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. 

Kazada, minibüste bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 14 yolcu jandarma ve sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
# sağlık

02 Mar 2024 - 19:27 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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