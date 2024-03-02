Erdoğan: "Serzenişlerin farkındayız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

" Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü şehir hastanelerinden birinin daha hizmete açmak üzere Antalya'da olduklarını" belirten Erdoğan, "en ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanesi'nin 1500 yatak kapasitesiyle en değerli turizm ve üretim markalarından biri olan kente önemli bir katkı sağlayacağını" söyledi.

Açılışı yapılan 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yoluyla da Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımın en rahat şekilde yapılabilmesine imkan verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yolunun ülke ve şehre hayırlı olmasını diledi.

"AKSAKLIKLAR ELBET ÇIKABİLİR"

Hastanede görev yapacak personellere kolaylıklar dileyen Erdoğan, şehir hastanelerinin sistem olarak Türkiye'ye mahsus ve yeni bir sağlık hizmeti olduğunu belirtti ve "Dolayısıyla böylesine yeni ve orijinal bir sistemin eksiklikleri, aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz. Şehir hastanelerini, eşi benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız" dedi.

Yerel seçime dair de mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda biz Antalya'dayız. 31 Mart'ta Antalya bir karar verecek. Neyin kararını verecek? 'Durmak yok, artık yeter.' diyecek. 'Yeni bir adım atalım.' diyecek ve bu yeni adımda evet birilerinin dediği gibi herkesin başkanı. 'Herkesin başkanı' ne yaptı Antalya'da? Hiçbir şey yok, tabelalarda 'herkesin başkanı' ifadesi kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, çarpık ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda, Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı artık herkes biliyor."