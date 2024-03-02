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KAĞITSPOR'DAN FARKLI TARİFE: 83-68

Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Basketbol’u 83-68 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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KAĞITSPOR'DAN FARKLI TARİFE: 83-68 mask

Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Uğur Yüksel
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 7, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 20, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 2, Mert Ulutaş 6, Eren Beyaz 8, Sertan İbrahim Sarı 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Alagöz Holding Iğdır Basketbol: Murat Kozan 6, Marlain Veal 18, Burak Türsen 1, Özgür Şahin 3, Cem Coşkun 3, Önder Atun, Burak Erol 3, Ömer Kaan Göğüs 4, Robert Ridjell Upshaw 24, Murat Can Esen 6
Başantrenör: Olcay Özkundilli

1.Periyot: 20-23 (Iğdır Basketbol lehine)
Devre: 50-34 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3.Periyot: 65-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
# Atatürk

02 Mar 2024 - 19:50 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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