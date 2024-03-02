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Doğal gaz hattında patlama

İstanbul Sultangazi'de doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Doğal gaz hattında patlama mask

İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yer altı doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

02 Mar 2024 - 20:06 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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