VELİ-DER'den önemli açıklama

Veli-DER Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"100 yıl önce bugün, yani 3 Mart 1924 te, Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ayakta tutacak, toplumu ümmetten yurttaş olma aşamasına taşıyacak üç yasa kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Cumhuriyet’in ilanından sonra; kurduğu ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılmasıydı. Bu idealin gerçekleşmesi de evrensel normların uygulamaya geçirilmesiyle mümkün olabilirdi.

Öncelikle Osmanlı’da uygulanan teokratik devlet düzeninin terk edilerek, yerine laik sistemin inşası elzemdi. Zira dünyevi olan devlet yönetimi ve buna bağlı olarak kurumların işleyişleri, uhrevi olan şeriat kurallarıyla bağdaşamazdı.

Alınan kararların, çıkarılan yasaların şeriata uygunluğunu denetleyen, çökmüş teokratik bir devletin kalıntısı olan Şer’iye ve Evkaf Vekaleti gibi bir kurumun, laik ve modern hukuk normlarını kabul eden yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde yeri olamazdı.

Ayrıca, Halifelik Kurumu, ülkenin dünyada temsiliyeti konusunda iki başlılık görüntüsü vermekteydi. Ve bu kurumun varlığı ülkenin geleceği açısından da risk oluşturmaktaydı.

Yukarıda saydığımız gerekçelerle Halifelik Kurumunun ve Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması gerekiyordu. Laik, çağdaş bir toplumun oluşturulması için de buna uygun eğitim sisteminin kurulması şarttı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan devraldığı eğitim-öğretim mirası, farklı eğitim tiplerinin uygulandığı karmaşık bir sistemdi. Geleneksel eğitim, yaygın olarak mahalle mekteplerinde ve medreselerde veriliyordu. Meşrutiyet döneminde kısıtlı sayıda çağdaş okullar (idadi, rüştiye, tıbbiye, mülkiye vb.) açılmıştı.

Eğitimdeki bu ikilik kozmopolit bir toplum yapısı oluşturacaktı. Bu durum, laik ve modern bir toplum yaratma iddiasında olan genç Cumhuriyet’in geleceği için sakıncalıydı ve bir an önce eğitim-öğretimde birliğin sağlanması ve merkezileşmesi gerekiyordu.

3 Mart 1924’te çıkarılan ve 3 Devrim Yasası olarak anılan 429, 430, 431 sayılı yasalarla Halifelik, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmış, eğitim-öğretim birliği ve merkezileşmesi sağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi olan bu Üç Devrim Yasası; gerici güçlerin her zaman hedefinde olmuştur. Zira bu üç yasanın ilgası durumunda, özlemini duydukları gerici toplum düzenini kurmanın zemini oluşacaktır.

Günümüzde bu üç yasayı kaldırmayı göze alamıyorlar, ancak bu yasaları delmek için her şeyi yapabiliyorlar:

Eğitimde, müfredatın içinin boşaltılarak çağdışı bilgilerle doldurulması, İmam Hatip okullarının sayısının hızla arttırılması, Kur’an kurslarının yaygınlaştırılması ve dini eğitimin anaokullarına kadar indirilmesi,

Hukuk alanında Anayasa Mahkemesi ve HSK’nın sayılarıyla oynanarak ve bir merkeze bağlanarak yargı bağımsızlığının tartışılır hale getirilmesi,

Diyanetin her konuda ve her kararda verdiği fetvalarla, kaldırılan Şer’iye ve Evkaf Vekaletine fiilen ikame etmesi, Cumhuriyetin temel felsefesi olan bu Üç Devrim Yasasını işlevsizleştiriyor.

Evet, bugün yaşananlar, gericiliğin Cumhuriyet’ten rövanşı alma mücadelesidir, bu mücadele aydınlıkla karanlığın mücadelesidir. Tarafımız aydınlıktan yana olmalıdır. Bu mücadelede tarafsızlığa ve karanlığa teslimiyete yer yoktur;

Mücadelemiz sadece Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmak değil; onları yeni kazanımlarla geliştirip zenginleştirmek ve ileriye taşımak olmalıdır."