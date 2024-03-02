Futbolda tartışma konularının başında gelen penaltı pozisyonları, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun bugün yapacağı toplantı ile yeni bir noktaya ulaşabilir. IFAB yaptığı duyuru ile gelecek sezonda oyun kurallarında olası değişiklikleri belirterek gündemini açıkladı: 'Penaltı çalınan elle oynama ihlallerinin faullerle aynı felsefe kullanılarak cezalandırılacağı Kural 12'de ve oyuncu ihlali ile ilgili Kural 14'te topun penaltı noktası üzerindeki konumu ve oyuncuların yerleşimine dair kararlar verilecektir.' Bu bilgilerle birlikte yeni kural için öne çıkan bir ihtimal şöyle; ceza sahası içerisinde kasıtlı elle oynamalara penaltı noktasından atış verilmeye devam edilecek fakat rakip takımın da bu atışlarda baraj kurmasına izin verilmesi tartışılacak. Toplantıdan çıkacak olan karara göre; penaltı atışı, ceza sahası içerisinden çift vuruşa dönüşebilir. Öte yandan IFAB, bir oyuncunun belirli bir süre oyun dışı kalmasını sağlayacak olan 'Mavi kart' uygulamasını da değerlendirecek. UEFA Başkanı Ceferin, bu uygulamaya karşı olduklarını açıklamıştı.
- Spor
Penaltıda kural değişikliği
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, bugün yapacağı toplantıda penaltı ile ilgili yeni bir kuralı tartışacak. İhtimallere göre; kasıtlı elle oynamalarda penaltı vuruşunun yerini çift vuruş alabilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.