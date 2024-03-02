Enflasyonu düşürmek için çözüm önerisi!

Kamu kesimindeki israfın altına çizen Mahfi Eğilmez, "Finans konu olduğunda temel kural şudur: Eğer gelirini artıramıyorsan harcamalarını kısmalısın. Türkiye, kamu kesimindeki israfı durdurmadan bütçe açığını da enflasyonu da düşüremez" ifadelerini kullandı.
Finans konu olduğunda temel kural şudur: Eğer gelirini artıramıyorsan harcamalarını kısmalısın.
Türkiye, kamu kesimindeki israfı durdurmadan bütçe açığını da enflasyonu da düşüremez.
Eğilmez'in gönderisinin altına gelen bazı yorumlar dikkat çekti.
Mahfi hocam, elastikiyeti olmayan bütçeyle mi harcamaları kısacağız ?
Malum yatırımların bütçedeki payı sadece %6,5.
2002'de 2,175 milyon olan KAMU ÇALIŞANI sayısını 5,2 emekli sayısını da 16,5 ve s. yardımları 7,3 milyon haneye çıkardıysanız, artık "geçmiş olsun" demeliyiz.
— Rubil Gökdemir
Eğer Maliye Politikası uygulanmaz ise sadece faiz artışlarıyla enflasyonu kontrol altına almak mümkün değildir.
— Cüneyt Alipaşa
İngiltere’nin son 3 yüzyıldaki kalkınmasında yönetim danışmanlığının önemi Cambridge doktora teziyle ortaya koyulmuş. Benzer şekilde Amerika, Almanya vs var ama Türkiye’de Devletin danışmanı yok hocam. Çünkü bilim yok, liyakat yok… Sonuç yoksulluk.
— Dr. İbrahim Can
Mahfi Eğilmez kimdir?
1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Mahfi Eğilmez, Gazi Üniversitesi'nde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. Hazine Müsteşarı olarak görev yapan Mahfi Eğilmez, buradan ayrıldıktan sonra Dünya Bankası'nda Türkiye'yi temsil etti. Çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Eğilmez, Altınbaş Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdürmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.