O sektörde kredi kartı paniği yaşanıyor! Fiyatlar uçtu

Kredi kartı kullanımlarında kısıtlama getirileceği, taksit sayılarının düşürüleceği, gecikme faizlerinin arttırılacağı gibi haberler bazı sektörleri derinden etkiliyor. Bu sektörler arasında yer alan beyaz eşya sektöründe fiyatlar %5 arttı. Konu hakkında açıklamalar yapan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) neler dedi?
Beyaz eşya sektöründe panik hakim!
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından yapılan raporlandırmaya göre son ayda beyaz eşya ihracatı %2 azaldı. Kredi kartındaki taksitlerin düşürüleceği beklentileri beyaz eşya sektöründe panik alışverişine neden olurken fiyatlarında artmasına sebep oldu.
TÜRKBESD raporuna göre, ocak ayında üretim adedi yüzde 3 artışla 2 milyon 519 bin 175 adete ulaştı. Aynı dönemde, 6 ana ürünün iç pazardaki satışları yüzde 22 arttı, toplam satışlar ise yüzde 5 yükseldi.
İç piyasadaki canlılık sayesinde üretim ve istihdamını koruyan beyaz eşya sektöründe son dönemde kredi kartı taksitlerinin sınırlandırılmasının beklentileri panik alışverişine yol açtı. TÜRKBESD bu durumu orta vadede tüketimi kesilerek pazarın daralmasına ve sektörde üretim ile istihdam yapısının bozulmasına neden olabilecek bir durum olarak yorumladı.
Beyaz eşya sektörü yetkilileri kredi kartı taksitlerinin arttırılması ile sektördeki büyümenin desteklenmesini ve iç piyasadaki canlılığın korunmasını talep ediyorlar. TÜRKBESD, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması ve diğer vergisel düzenlemelerin, sektörün büyüme potansiyelini kısıtladığına dikkat çekiyor ve bu yönde adımların atılmasını talep ediyor.
Kaynak: PARA DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.