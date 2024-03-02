Erdoğan Zorlu kalbine yenik düştü

Emekli manav esnafı ve 3 çocuk babası ve bir dönem Baç Çınarlı Cami Eski Dernek Başkanı olan Erdoğan Zorlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Baç Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.