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Erdoğan Zorlu kalbine yenik düştü

İzmit 28 Haziran Mahallesi Bahariye Sokak’ta ikamet eden Erdoğan Zorlu(78) kalp krizi sebebiyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Erdoğan Zorlu kalbine yenik düştü mask

Emekli manav esnafı ve 3 çocuk babası ve bir dönem Baç Çınarlı Cami Eski Dernek Başkanı olan Erdoğan Zorlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Baç Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

 

 
# emekli, çocuk

02 Mar 2024 - 22:50 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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