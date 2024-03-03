03 Mar 2024 - 00:20- Ekonomi G:

İSAŞ personeline güzel haber!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile TES İş Sendikası arasında  bir süredir devam eden ek zam görüşmeleri nihayet personellerin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak şekilde sonuç buldu. 

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İSAŞ personeline güzel haber! mask

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE

Görüşmeler neticesinde bir ek protokol yapıldı ve maaş artışı yüzde 100 bandının üzerine çıktı. Maaşlar 35 bin TL seviyesine yükseldi. En düşük giydirilmiş brüt ücret ise 49 bin TL seviyesine çıktı. 

03 Mar 2024 - 00:20 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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