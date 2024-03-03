İSAŞ personeline güzel haber!

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE
Görüşmeler neticesinde bir ek protokol yapıldı ve maaş artışı yüzde 100 bandının üzerine çıktı. Maaşlar 35 bin TL seviyesine yükseldi. En düşük giydirilmiş brüt ücret ise 49 bin TL seviyesine çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile TES İş Sendikası arasında bir süredir devam eden ek zam görüşmeleri nihayet personellerin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak şekilde sonuç buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.