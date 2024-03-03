03 Mar 2024 - 00:20- Ekonomi

İSAŞ personeline güzel haber!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile TES İş Sendikası arasında bir süredir devam eden ek zam görüşmeleri nihayet personellerin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak şekilde sonuç buldu.