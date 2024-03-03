İzmitli yapımcı hayatını kaybetti

Film yapımcısı Gülengül Arlıele 2017'de meme kanseri teşhisi kondu. Arlıel, iyileşti ancak hastalığı nüksetti. Gülengül Arlıel, bir süredir tedavi gördüğü kanserden dolayı 60 yaşında hayatını kaybetti

Gülengül Arlıelin vefat haberini Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu. Yapılan açıklamada: "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesinin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı. Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıeli kaybetmenin acısı tarifsiz. Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun" denildi.

BAĞÇEŞME MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Gülengül Arlıer'in cenazesi bugün (03.03. 2024 Pazar) Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.