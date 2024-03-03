Mesut Çetinkaya seçim beyannamesini açıkladı

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Kültür Merkezi’nde seçim beyannamesini açıkladı. Açıklamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MKYK üyesi İlyas Şeker, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengül, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"Başkanımızın elini rahatlatacağız"

Çetinkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kimsesizlerin kimsesi olan bir belediye başkanı olacağım. Belediye başkanımız sorunları bitmiş bir belediye teslim ediyor. Huzurun bir başkenti olan Karamürsel’de tüm evlerinde huzur olmasını istiyoruz. Tüm önceliğimiz insanın huzuru olacak. Aramıza asla siyaset girmeyecek. Ben seçilirsem 60 bin kişinin belediye başkanı olacağım. Bana oy vermeyene de 1 Nisan sabahı kapım açık olacak. 1 Nisan sabahı nefsime yapılan zulümleri de affedeceğim. Karamürsel’in evladı olacak, bir gün o koltuktan kalktığımda yüzünüze bakacağım. Gençlerimize ‘Mesut abileri’ olarak hizmet edeceğim. Seçim günü Karamürsel’i ilçelerin birincisi yaparak Büyükşehir belediye başkanımızın elini rahatlatacağız.

"Ciddi projeler var"

Biz projeleri belirlerken Karamürsel’in sorunlarına çözüm önerilerini sıraladık. Güney Otoyolu bu bölgenin trafiğini rahatlatacaktır. Bu proje hükümetimiz ve Büyükşehir’imizin öncülüğünde yapılacak. Okul bölgesinde emniyet binası, hükümet konağı da otogarın yerine hükümet konağı yapacağız ve altını otopark yapacağız. Karamürsel’de otopark sorunun farkındayız ve bu konuda ciddi projeler var. Adalet Sarayı’nı yıkılan cezaevinin yerine yapacağız.

"Hayalini kurduğumuz bir projeydi"

Karamürsel’e söz verdiğimiz Denizcilik Müzesi’ni Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Karamürsel’e bu dönem er meydanına kavuşturacağız. Altın kemerimizi ilerde ışıklarla karşılayacağız. Amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını gidereceğiz ve lisanslı sporcu sayısında zirvede yer alacağız. Karamürsel Gençlik Merkezi ve Kütüphanesinin büyük kısmı tamamlandı. Ama burayı 24 saat yaşayan bir yer haline getireceğiz. Ailelerin çocuklarının nerede olduğundan korkmadığı güvenli huzurlu bir mekana kavuşturacağız. Karamürsel Gençlik Merkezi bizim hayalini kurduğumuz bir projeydi. Büyükşehir Belediyesi bu dönem beyannamesine koydu.

"Emeklilere ucuz çay"

Karavan Park’ı talepleri ile ilgili Tahtalı’da 10 dönümlük alanda parkı yapacağız. Yıkılan hükümet binamızın yıkıldığı bölgede emeklilerimizin sosyalleştiği ve çayını ucuz içtiği bir mekan yapacağız ve altı da otopark olacak. Kitap kafelerin sayısının artmasını bekliyoruz. Restore edilen hamamın yanına kafe yapacağız. Halk eğitim merkezini kadınlarımız için yapacağız. 5 eski beldemize mahalle konağı yapacağız. Karamürsel sahillerinde anne çocuk kabinleri ve ihtiyaç noktaları olacak. Ücretsiz wifi alanları olacak.