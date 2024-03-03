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MHP'li Demirbaş, YRP Başkanı Taştan’a yüklendi!

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan'a, “Akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğüm YRP İl Başkanı Ali Taştan, sokaklarda YRP dışında parti göremediklerini ifade etti. Kendisi sokaklara o kadar çıkmıyor olacak ki 7/24 sahada var güçleriyle çalışan Cumhur İttifakı’ndan bihaber” dedi.

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MHP'li Demirbaş, YRP Başkanı Taştan’a yüklendi! mask

YRP’nin aday tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Ali Taştan seçim çalışmaları kapsamında kendileri dışında bir partiyi sahada göremediklerini ifade etti. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Taştan’a tepki gösterdi. Murat Nuri Demirbaş konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Gözlerini gerçeklere ne kadar kapattıklarını anlayabiliyoruz"

“Geçen gün ilimizde gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi aday tanıtım toplantısında akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğüm YRP İl Başkanı Ali Taştan, sokaklarda YRP dışında parti göremediklerini ifade etti. Kendisi sokaklara o kadar çıkmıyor olacak ki 7/24 sahada var güçleriyle çalışan Cumhur İttifakı’ndan bihaber. Dün sözde gerçekleştirecekleri ‘esnaf ziyareti’ programını parti yürüyüşüne çevirip var güçleriyle çalışan Cumhur İttifakı stantlarını gördüklerinde selam dahi vermemelerinden gözlerini gerçeklere ne kadar kapattıklarını anlayabiliyoruz.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Biz Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza sahalarda vatandaşlarımızla, esnaflarımızla görüşüp dertlerini sıkıntılarını dinliyor, çözüm üretmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizler, yalan yanlış şekilde halkımızın gözünü boyamaya çalışan bu zihniyetlere hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinde adım adım yürümeye devam edecek, Allah’ın izniyle alnımız ak bir şekilde seçim sürecimizi zaferle taçlandıracağız”

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03 Mar 2024 - 01:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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