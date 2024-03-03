Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için sınav görevlilerine gönderilen mesajla ilgili yazılı açıklama yaptı.
ÖSYM'den görevlilere gelen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklindeki mesaj sosyal medyada paylaştı.
'SEHVEN' GÖNDERİLDİ
ÖSYM'den yapılan açıklamada, mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtildi.
"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir" denildi.
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 2, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.