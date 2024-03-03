  Büyükşehir’in Kadın Festivali 5 Mart’ta Gebze, 9 Mart’ta İzmit’te  

Hayata geçirdiği pek çok proje ile şehirde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel iki program hazırladı. Büyükşehir, alanında isim yapmış ünlü uzmanların katılımıyla 5 Mart Salı günü saat 12.00’de GEBZESEM’de, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 12.00’de İzmit’teki Kocaeli Kongre Merkezinde Anne Şehir Kadın Festivalini gerçekleştirecek. Festival kapsamında merkezin fuaye alanında; Kutsal Emanetler Sergisi, El Sanatları Atölyeleri, Kadın Kooperatif ve Sivil Toplum Kuruluşları stantları yer alacak. Programda katılımcılar atölye etkinliğinde iken çocuklar ise güvenli çocuk oyun alanında eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılacak.

KADINLARA ÖZEL BİR FESTİVAL

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan tüm kadınlara yönelik çalışmalara devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bu yılda kadınlara özel bir festival gerçekleştiriyor. Gebze bölgesinde yaşayan kadınlar için 5 Mart Salı günü saat 12:00 de GEBZESEM’de Anne Şehir Kadın Festivali gerçekleşecek.

KADINLAR ATÖLYELERE KATILACAK

Anne Şehir Kadın Festivali, İzmit bölgesinde ikamet eden kadınlar için ise 9 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kadınlara özel program saat 12.00’de başlayıp 20.30’a kadar devam edecek. Festivalde; Takı Tasarımı (Bileklik Yapımı), Doğal Çiçek Buketi Atölyesi, Tütsü Yapımı Atölyesi, Makrome Supla Yapımı Atölyesi, Renkli Kabak Yapımı Ve Karamürsel Sepeti Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi, Kutsal Emanetler Sergisi, Müzik Dinletisi, Toksinlerden Arınma Standı, Kumda Kahve İkramı, Hint Kınası Standı, Karikatür Çizimi, Waffle Yapımı Etkinliği, Kuaförlük Hizmeti, Turşu Ve Sirke Yapımı Atölyesi ve Akçakoca sahnesinde de kum sanatı gerçekleşecek.

CEYDA DÜVENCİ VE DİLEK CESUR

Yoğun ilginin beklenildiği 9 Mart Cumartesi günü Kongre Merkezi’nde düzenlenecek festivalde oyuncu ve program sunucusu Ceyda Düvenci ile alanında deneyimli kitapları olan eğitimci ve yazar Dilek Cesur söyleşide bulunacak. Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Dilek Cesur söyleşisi de gerçekleşecek.