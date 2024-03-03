  Büyükşehir’in Kadın Festivali 5 Mart’ta Gebze, 9 Mart’ta İzmit’te  

Hayata geçirdiği pek çok proje ile şehirde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel iki program hazırladı. Büyükşehir, alanında isim yapmış ünlü uzmanların katılımıyla 5 Mart Salı günü saat 12.00’de GEBZESEM’de, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 12.00’de İzmit’teki Kocaeli Kongre Merkezinde Anne Şehir Kadın Festivalini gerçekleştirecek. Festival kapsamında merkezin fuaye alanında; Kutsal Emanetler Sergisi, El Sanatları Atölyeleri, Kadın Kooperatif ve Sivil Toplum Kuruluşları stantları yer alacak. Programda katılımcılar atölye etkinliğinde iken çocuklar ise güvenli çocuk oyun alanında eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılacak.
KADINLARA ÖZEL BİR FESTİVAL
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan tüm kadınlara yönelik çalışmalara devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bu yılda kadınlara özel bir festival gerçekleştiriyor. Gebze bölgesinde yaşayan kadınlar için 5 Mart Salı günü saat 12:00 de GEBZESEM’de Anne Şehir Kadın Festivali gerçekleşecek.
KADINLAR ATÖLYELERE KATILACAK
Anne Şehir Kadın Festivali, İzmit bölgesinde ikamet eden kadınlar için ise 9 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Kadınlara özel program saat 12.00’de başlayıp 20.30’a kadar devam edecek. Festivalde; Takı Tasarımı (Bileklik Yapımı), Doğal Çiçek Buketi Atölyesi, Tütsü Yapımı Atölyesi, Makrome Supla Yapımı Atölyesi, Renkli Kabak Yapımı Ve Karamürsel Sepeti Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi, Kutsal Emanetler Sergisi, Müzik Dinletisi, Toksinlerden Arınma Standı, Kumda Kahve İkramı, Hint Kınası Standı, Karikatür Çizimi, Waffle Yapımı Etkinliği, Kuaförlük Hizmeti, Turşu Ve Sirke Yapımı Atölyesi ve Akçakoca sahnesinde de kum sanatı gerçekleşecek.
CEYDA DÜVENCİ VE DİLEK CESUR
Yoğun ilginin beklenildiği 9 Mart Cumartesi günü Kongre Merkezi’nde düzenlenecek festivalde oyuncu ve program sunucusu Ceyda Düvenci ile alanında deneyimli kitapları olan eğitimci ve yazar Dilek Cesur söyleşide bulunacak. Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Dilek Cesur söyleşisi de gerçekleşecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.