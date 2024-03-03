03 Mar 2024 - 09:54- Gündem G:

Sıcaklık düşüyor, yağışlar geliyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni haftada Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı?

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sıcaklık düşüyor, yağışlar geliyor! mask
Sıcaklık düşüyor, yağışlar geliyor!
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? 3 Mart Pazar günü Kocaeli'de hava yağışlı mı olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de hava yağışlı olacak. Sıcaklıkların düşeceği Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 8 en yüksek 13 derece olacak. Hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Sıcaklık düşüyor, yağışlar geliyor!
# Kocaeli hava durumu, yüksek, yağış

03 Mar 2024 - 09:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.861.334 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL