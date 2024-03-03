Sıcaklık düşüyor, yağışlar geliyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? 3 Mart Pazar günü Kocaeli'de hava yağışlı mı olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de hava yağışlı olacak. Sıcaklıkların düşeceği Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 8 en yüksek 13 derece olacak. Hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: