Başkan Söğüt, “Körfez’de rekor oyla seçimi kazanacağız”  

AKP’nin Körfez Güney Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışı, adeta miting havasında geçti. Tuğrul Caddesi girişinde bir araya gelen Cumhur İttifakı üyeleri, meşaleler eşliğinde Seçim İrtibat Ofisi’ne kadar yürüdü. Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt dışında, AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk ve meclis üyesi adayları da yürüyüşte hazır bulundu.

MEŞALELERLE YÜRÜYÜŞ

Meşaleler ve sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Alanda da açılış öncesinde ilk olarak BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk konuştu. Öztürk, “Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor” dedi. MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu da konuşmasında, “Her gün sahada çok çalışacağız, zaferi en güçlü şekilde alacağız” dedi. AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan da “31 Mart gecesi Kocaeli’nde ve Körfez’de meşaleler ile tekrar kutlama yapacağız” dedi.

KÖRFEZ BİZİ BİLİYOR

Körfez’i biliyoruz; Her zamanki gibi muhteşem. Güney Mahallesi hazır, kararını vermiş. Gönül gönüle vererek ilçemizi beklediği hizmetleri, projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Sahaya çıktığımız ilk günden itibaren görüyoruz ki Körfezliler hizmet ve eser siyasetinden memnun. Şimdi yeni 5 yılda yeni eserlerler ile Yeni Türkiye’de durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki; 31 Mart gecesi de rekor oyla seçimi kazanacağız” dedi.