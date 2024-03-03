Yerel seçim için geri sayım: Kesin aday listeleri bugün açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi işliyor. 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar bugün kesinleşiyor. Seçime katılacak 34 siyasi parti; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta teslim etti. İtiraz, istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklerin tamamlanması için son tarih 2 Mart'tı.Seçime katılacak siyasi partilerin adayları ile bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün ilan edilecek.
İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.Listelerin ilanıyla birlikte, il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.